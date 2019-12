Réaction chimique du "dentifrice d'éléphant" géante

Je m'installe Inscrit: 30/12/2016 15:01 Post(s): 363 Karma: 822



Quel est le vrai but de tout ça, est-ce vraiment utile sauf pour s'amuser pendant une journée et battre un record sans vraiment d'intérêt ?





Je n'ai pas de connaissance en chimie, mais je ne pense pas que l'impact soit nulle pour la nature.



De plus, admettons que le produit en soit ne fait rien, il ne faut pas oublier la quantité de scotch, de bâche en plastique et d'eau utilisé pour le remplissage et nettoyage, ainsi que la quantité de produit vaisselle ajouté et colorant.

