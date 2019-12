Jeu : Expressions en images (volume VI)

Je masterise ! Inscrit: 08/01/2016 20:53 Post(s): 2775 Karma: 1112



(pour retrouver le volume V,



Règle :

Un joueur pense à une expression française et poste une image pour la faire deviner aux autres joueurs.

Le joueur qui a trouvé la bonne réponse a 48h pour relancer, après quoi la relance peut être faite par n'importe quel joueur.





Exemple :



Citation : SOLUTION (sélectionner le texte pour le lire) :

montrer patte blanche.





Autre exemple (énigme proposée par @Ataync) :



Citation : SOLUTION (sélectionner le texte pour le lire) :

monter des blancs en neige



Remarques :

On peut donc faire des jeux de mots (comme ici "patte" pour "pâte"), et utiliser plusieurs images pour faire deviner son expression.



----------------

Nous reprenons avec la proposition de @Avaruus :







Non à :

En marche

au pied levé

Etre sur un pied d'égalité ?

Marche à suivre ?

Assurer la marche ?

Marcher sur ses plates bandes?

être du bois dont on fait les flûtes ?

un va-nu-pieds Le jeu des expressions en images, volume VI !!(pour retrouver le volume V, cliquer ici Un joueur pense à une expression française et poste une image pour la faire deviner aux autres joueurs.Le joueur qui a trouvé la bonne réponse a 48h pour relancer, après quoi la relance peut être faite par n'importe quel joueur.Citation :(énigme proposée par @) :Citation :On peut donc faire des jeux de mots (comme ici "patte" pour "pâte"), et utiliser plusieurs images pour faire deviner son expression.----------------Nous reprenons avec la proposition de @Non à :En marcheau pied levéEtre sur un pied d'égalité ?Marche à suivre ?Assurer la marche ?Marcher sur ses plates bandes?être du bois dont on fait les flûtes ?un va-nu-pieds

Contribution le : Aujourd'hui 18:31:32