LeFreund Un bateau de croisière chasse un concurrent

Source Twitter.com / Matthew Bruin La saison des amours des bateaux de croisière à commencé :





Source Twitter.com / Matthew Bruin La saison des amours des bateaux de croisière à commencé :

Contribution le : Aujourd'hui 21:19:36

Skwatek

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40270 Karma: 14819 Avec quelques lions de mer sur le pont, ça passait crème !

Contribution le : Aujourd'hui 21:20:43

ZzZzZ

@LeFreund a écrit:

La saison des amours des bateaux de croisière à commencé :

@LeFreund a écrit:

La saison des amours des bateaux de croisière à commencé :





Oui, et visiblement, il vient de lui refaire l'arrière-train. Citation :Oui, et visiblement, il vient de lui refaire l'arrière-train.

Contribution le : Aujourd'hui 22:11:17