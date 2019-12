Emission La Guerre des Trônes, les rois de France & d'Europe, animé par Bruno Solo, sur France 5

Help Desk Inscrit: 07/07/2008 12:56 Post(s): 25356 Karma: 12520



C'est un docu-fiction qui retrace l'histoire des rois de France et d'Europe.

J'ai trouvé ça pas mal. Bruno Solo en animateur, ça dépoussiérise le genre en enlevant le traditionnel style un peu aristo.

Et les reconstitutions en lumière naturelle et à la bougie, ça rajoute au réel sans fioriture.



J'ai bien aimé. Je recommande.

C'en est à la 3ème saison déjà





La guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe Le jeu des alliances, 1461 1483



Citation : Après avoir couvert la période de la fin du Moyen-Âge, courant de la Guerre de Cent Ans au règne de François Ier (1515-1547), durant les deux premières saisons, la collection va s'enfoncer un peu plus loin dans la période moderne pour raconter la construction des nations européennes.

(...)

Côté audiences, après un très bon démarrage le 29 décembre 2017 pour les deux premiers épisodes, devant 1,1 million de téléspectateurs en moyenne, pour 4,6% de part d'audience auprès de l'ensemble du public, "La Guerre des Trônes" avait confirmé sa bonne forme la semaine suivante avec une audience stable J'ai découvert il y a peu l'émission "La Guerre des Trônes", animé par Bruno Solo.C'est un docu-fiction qui retrace l'histoire des rois de France et d'Europe.J'ai trouvé ça pas mal. Bruno Solo en animateur, ça dépoussiérise le genre en enlevant le traditionnel style un peu aristo.Et les reconstitutions en lumière naturelle et à la bougie, ça rajoute au réel sans fioriture.J'ai bien aimé. Je recommande.C'en est à la 3ème saison déjàLa guerre des trônes, la véritable histoire de l'Europe Le jeu des alliances, 1461 1483Citation :

Contribution le : Hier 23:50:22