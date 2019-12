Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Un passager bloqué sur les toilettes d'un avion 1 #1

Les toilettes fonctionnant par aspiration il s'est retrouvé "ventousé" à la cuvette et il a fallu l'intervention des membres d'équipage pour le sortir de là :







