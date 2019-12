Un automobiliste coupe la route à un motard + Un voiture glisse sur la neige en doublant

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63875 Karma: 26250







Dangerous Driving Causes Motorcyclist to Crash || ViralHog



Un voiture glisse sur la neige en doublant un camion à Erie en Pennsylvanie





Car Slides on Snow and Gets Hit by Semi || ViralHog Un automobiliste coupe la route à un motard à Kent dans l'état de WashingtonDangerous Driving Causes Motorcyclist to Crash || ViralHogUn voiture glisse sur la neige en doublant un camion à Erie en PennsylvanieCar Slides on Snow and Gets Hit by Semi || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 11:37:15