Loom- Le père Noël est un FDP 5 - Ludovik 4 #1

J'aime glander ici





Le père Noël est un FDP 5 - Ludovik









Citation : Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est purement fortuite Le retour du père Noël est un FDP - par Ludovik.Le père Noël est un FDP 5 - LudovikCitation :

Contribution le : Aujourd'hui 11:40:18

koikoi_koi Re: Le père Noël est un FDP 5 - Ludovik 0 #2

Koluche

En même temps, il y met tellement d'amour Ah Ludovik... Le seul type capable de me faire marrer en détruisant l'esprit de Noël...En même temps, il y met tellement d'amour

Contribution le : Aujourd'hui 12:40:25