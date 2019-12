Options du sujet Imprimer le sujet

MikeDelorme Tempête fabien en Sud Bretagne #1

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10 19:17:48 Post(s): 10 https://www.youtube.com/watch?v=je_NfTYA6L0



Attention, la tempête Fabien approche .. Attention, la tempête Fabien approche ..

zoynot Re: Tempête fabien en Sud Bretagne #2

Je suis accro Inscrit: 10/01/2015 15:21 Post(s): 529 Karma: 484 Ca aurait été cool d'annoncer que c'est ta vidéo perso et de l'intégrer

MikeDelorme Re: Tempête fabien en Sud Bretagne #3

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10 19:17:48 Post(s): 10 Coucou Zoynot,



Effectivement, c'est une vidéo perso. Je voulais juste montrer à quoi ressemble une tempête en Bretagne.

Nous sommes habitués en Bretagne, mais c'est toujours sympa de le voir d'un regard extérieur.

Je suis surpris tout de même, car visuellement, je m'attendais à plus spectaculaire ... Et pourtant ça soufflait ...

Bonne soirée Zoynot!

MikeDelorme Re: Tempête fabien en Sud Bretagne #4

Je viens d'arriver Inscrit: 04/10 19:17:48 Post(s): 10 Beaucoup de personne se souviens de la tempête de 1999, je peux t'assurer que celle de 1987 a été certes moins longue, mais plus traumatisante ... J'étais un gamin, je m'en souviens ...

