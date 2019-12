Options du sujet Imprimer le sujet

LeCromwell Kyllian M'bappe raccompagne un enfant et lui signe un autographe pendant Psg/Amiens 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 23/05/2009 19:21 Post(s): 3226 Karma: 1732



Kylian Mbappe qui accompagne et signe un autographe à un enfant entré sur la pelouse du Parc #PsgAmiens Kylian Mbappe qui accompagne et signe un autographe à un enfant entré sur la pelouse du Parc #PsgAmiens https://t.co/INmDqcdx9h

Contribution le : Aujourd'hui 11:06:56