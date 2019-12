Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Bébé Yoda dans Jurassic Park 2 #1

Un montage avec Bébé Yoda dans une scène du film « Jurassic Park ».





Baby Yoda in Jurassic Park

Contribution le : Aujourd'hui 16:36:19

carpet_bombing Re: Bébé Yoda dans Jurassic Park 0 #2

C'est bien foutu !

Par contre je ne comprends pas trop l'engouement des gens pour le mini yoda !?





Par contre je ne comprends pas trop l'engouement des gens pour le mini yoda !?

Contribution le : Aujourd'hui 17:33:25