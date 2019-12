Je m'installe Inscrit: 26/09/2014 15:02 Post(s): 154 Karma: 159



Liveleak.com - Donald Trump Getting His Ass Kicked



ce n'était pas son heure





Liveleak.com - Watch out!







Liveleak.com - Playing with your shadow in the bathroom



les ombres chinoises ça a bien changé

Contribution le : Aujourd'hui 22:30:37