Skwatek Dans le cockpit d'un avion des Blue Angels

Une impressionnante vidéo filmée à bord d'un avion des Blue Angels.





Amazing Cockpit View! US Navy Blue Angels Team Highlights



PurLio Re: Dans le cockpit d'un avion des Blue Angels

Une des rares patrouilles que je n'ai pas encore eu l'occasion d'admirer, la vidéo est vraiment immersive !

