Vous feriez quoi vous si votre pc vous disait ca pendant une upgrade du bios?

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1297 Karma: 1004

@defds Vlà le gars qui te croit, fait et décide seulement après de lire la partie spoil de ton message



Enfin bref si tu as déjà 'pressed a key' et que la machine mouline, ben oui laisse la mouliner 30-40 minutes - sur secteur, hein - et commence à t'inquiéter seulement après 3/4 h d'immobilité.



ça mouline encore ?

Contribution le : Aujourd'hui 17:15:31