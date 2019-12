Je viens d'arriver Inscrit: 15/12 15:51:47 Post(s): 48





He has wanted one of these since they came out! This is pure happiness! @Ninja @JessicaBlevins

Ce très fan d'un streamer fortnite, ils lui ont donné une poupée du même personnage, quelle joie He has wanted one of these since they came out! This is pure happiness! @Ninja @JessicaBlevins https://t.co/vvpBhoAHaN Ce très fan d'un streamer fortnite, ils lui ont donné une poupée du même personnage, quelle joie

Contribution le : Aujourd'hui 19:18:25