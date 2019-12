Road rage à Manchester

La loi c'est moi Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 40282 Karma: 14836









Just an ordinary day in Cheetham Hill.. https://t.co/Ier8ybNfIf



Deux automobilistes règlent un différent en se percutant avec leurs véhicules sur une route à Manchester.Just an ordinary day in Cheetham Hill..

Contribution le : Aujourd'hui 00:17:46