Fabrice Eboué épinglé à son tour par ComyComic ?

Inscrit: 12/07/2015 Post(s): 2990

Fabrice Eboué épinglé à son tour par ComyComic



Spoil: Afficher le spoil C'est un coup marketing, un fake. Fabrice Eboué épinglé à son tour par ComyComicSpoil:

Contribution le : Aujourd'hui 09:43:24

defds Re: Fabrice Eboué épinglé à son tour par ComyComic ?
Inscrit: 17/07/2018 Post(s): 1139

Je suis accro Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 1139 Karma: 792 Incroyable, pour ceux qui avaient matté la série Inside Jamel Comedy Club où les artistes se mettaient en scène façon documentaire, je me souviens très bien de la scène où Claudia Tagbo va voir Fabrice Eboué en l'accusant d'avoir écrit le texte de Claudia en plagiant un artiste américain des années 80/90.



Au début de CopyComic, je me disai: au moins ces deux là ne sortiront pas dedans.. bah si.

Contribution le : Aujourd'hui 10:48:13