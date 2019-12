Options du sujet Imprimer le sujet

corent2 Une députée LREM n'est pas contente 5 #1

Je suis accro Inscrit: 29/10/2013 16:25 Post(s): 1075 Karma: 2409





Marie-Christine Verdier-Jouclas n'est pas contente, on donne toujours la parole aux mêmes personnes sur les plateaux télé.

Contribution le : Aujourd'hui 10:40:01

gazeleau Re: Une députée LREM n'est pas contente 1 #2

Je suis accro Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 1304 Karma: 1006 en même temps elle est porte-parole, c'est un peu son rôle de se montrer et de parler à tout va.



Après ça ne change rien à ses rhétoriques un peu simples et usées.

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:15

Swe_33 Re: Une députée LREM n'est pas contente 0 #5

Je m'installe Inscrit: 31/05/2009 02:27 Post(s): 396 Karma: 192 @vivaberthaga



La aussi il y a de quoi vomir partout. Il y a un contexte qu'on ne connaîtrait pas qui n enterrerait pas la porte parole ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:14:01