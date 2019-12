Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Poulet avec une tête planante 2 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12378 Karma: 7668

Chicken with a Hovering Head || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 18:36:18

LeFreund Re: Poulet avec une tête planante 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2473 Karma: 6263 Épatant cette gimbal, c'est quoi la résolution de la caméra?

Contribution le : Aujourd'hui 18:44:34