L'Opéra de Paris se produit dans la rue

Avec cette photo que je trouve extraordinaire







Toutes les infos ici: Aujourd'hui, le 24 décembre 2019, une courte représentation du Lac des Cygnes de Tchaïkosvki a été faîte devant l'Opéra de Paris pour protester contre la réforme des retraites.Avec cette photo que je trouve extraordinaireToutes les infos ici: https://www.lemonde.fr/culture/article/2019/12/24/en-greve-l-opera-de-paris-propose-le-lac-des-cygnes-sur-son-parvis_6023998_3246.html

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12227 Karma: 4606 Les pauvres... Le sol est tellement froid qu'elles sont obligées de marcher sur la pointe des pieds!

