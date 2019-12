Options du sujet Imprimer le sujet

Lalude

Je viens d'arriver Inscrit: 25/02 12:59:58 Post(s): 40 Bouah c'est abusé comment il s'emmerde pas chez C8. Toutes les séquences web sont pompés sur le site, mais c'est pas tout! La voix off reprend clairement soit le titre de la vidéo, ou les meilleurs commentaires...

Aujourd'hui 00:53:08