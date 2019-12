Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz

#1





Faute de place dans le RER ce passager à trouvé la "solution" : s'accrocher à l'extérieur du RER D...

Contribution le : Aujourd'hui 13:50:00

benton Re: Un homme s'accroche au RER D #2

Je viens d'arriver Inscrit: 17/03/2012 23:33 Post(s): 81 Karma: 64 espérons qu'une bonne personne l'ai attrapé pour l’empêcher de faire une erreur mortel .

Contribution le : Aujourd'hui 15:13:29