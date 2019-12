Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Un homme tombe dans un trou... 3 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3696 Karma: 3905 Dans une ruelle en Chine un homme tombe dans un trou qui s'est formé sous ses pieds.



Attiré par la curiosité, les passants vont alors se masser au bord du trou, pas forcément le bon réflexe...





Contribution le : Aujourd'hui 13:54:21