avalon471 [video] il offre mein kampf 1 #1

Je suis accro Inscrit: 28/04/2008 21:47 Post(s): 1589 Karma: 811





La gaffe de l’année : il offre le livre Mein Kampf au lieu de Minecraft surement une mise en en scène mais c'est bien foutu!La gaffe de l’année : il offre le livre Mein Kampf au lieu de Minecraft

Contribution le : Aujourd'hui 17:35:50

