etiyo Chute à ski indoor 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: Aujourd'hui 17:56:00 Post(s): 1 Chute d'un garçon au Snowhall à Amnéville. Dans la violence de la chute, les skis s'envolent et touchent le toit



Edit Skwatek : Vidéo intégrée



Chute à ski ( Snowhall)

Contribution le : Aujourd'hui 18:01:32