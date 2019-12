Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Petite course poursuite filmée par une dashcam à Genève 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 2475 Karma: 6265

c'est impressionnant en version non ralentie Petite course poursuite entre la police et une voiture à Genève :c'est impressionnant en version non ralentie

Furlings Re: Petite course poursuite filmée par une dashcam à Genève 0 #2

Les pauvres policiers qui vont être punis pour avoir grillé ce feu rouge et roulé à une « si grande vitesse »...

