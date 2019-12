Je masterise ! Inscrit: 08/05/2008 21:13 Post(s): 3339 Karma: 1323







"Master Of Puppets" But Every Time He Says "Master" It Gets Faster On Drums!



(Le chant commence à 1'09, la première accélération à 1'45) à chaque fois que James chante "Master", le tempo accélère."Master Of Puppets" But Every Time He Says "Master" It Gets Faster On Drums!(Le chant commence à 1'09, la première accélération à 1'45)

Contribution le : Aujourd'hui 00:59:09