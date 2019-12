Options du sujet Imprimer le sujet

Xouma C'est quoi le code wifi ?

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu

alfosynchro Re: Cest quoi le code wifi ?

J'aurais bien aimé qu'il le redise d'une traite.

baliboudou Re: Cest quoi le code wifi ?

Citation : J'aurais bien aimé qu'il le redise d'une traite





Peter Cape - Taumatawhakatangihangakoauauatamateapokaiwhenuakitanatahu



^^ edit: quoique, pas tout à fait le même que le panneau, mais presque! Citation :Peter Cape - Taumatawhakatangihangakoauauatamateapokaiwhenuakitanatahu^^ edit: quoique, pas tout à fait le même que le panneau, mais presque!

alfosynchro Re: Cest quoi le code wifi ?

Merci, maintenant je vais l'avoir toute la journée dans la tête ! Merci, maintenant je vais l'avoir toute la journée dans la tête !

