Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Une journaliste pense avoir gagné le gros lot 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3698 Karma: 3909 La journaliste espagnole Natalia Escudero a comme beaucoup de ses compatriotes acheté un billet de loterie de Noël.



Le soir de la révélation des numéros gagnants la journaliste en duplex avec sa rédaction a pensé l'espace d'un instant qu'elle avait gagné le gros lot soit 400 000 €.



Elle a alors annoncé aux journalistes en plateau :

" Je ne viens pas travailler demain, vous m'entendez : je ne viens pas demain !"







Sauf que la pauvre demoiselle a appris quelques minutes plus tard qu'elle n'avait en réalité gagné que 5000€, dure redescente...

Contribution le : Aujourd'hui 14:14:47