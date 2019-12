Des canards avec des pulls + Un cycliste distrait

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63915 Karma: 26281

Des canards portent des pulls





Ducks in Festive Sweaters Line Up for Treats - 1093060



Un cycliste distrait ne regarde pas devant lui





Cyclist Gets Distracted Talking to Passerby and Crashes Bike into Parked Car - 1092984

Contribution le : Aujourd'hui 15:33:53