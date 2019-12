Options du sujet Imprimer le sujet

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63915 Karma: 26281 Sauvetage d’un chat dans un arbre avec un engin de chantier





Construction Workers Rescue a Cat || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 16:27:25

papives Re: Sauvetage d’un chat dans un arbre 0 #2

J'aime glander ici Inscrit: 26/02/2007 18:55 Post(s): 5384 Karma: 1467 Comme quoi, quand on a un chat, la pelleteuse devrait être l'accessoire indispensable.

Contribution le : Aujourd'hui 16:32:24