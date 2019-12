Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Reprise de Jah Jah 2 #1

...Jean Jean.. par le chanteur Krego (un chanteur belge) dans une version plus soutenue.



Djadja AYA (version soutenu pour les nuls) JEANJEAN reprise by Jonathan KREGO

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:50