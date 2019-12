Top 5 des bruits les plus forts de dame nature

Je suis accro Inscrit: 28/01/2013 22:40 Post(s): 1271 Karma: 712

@Variel Oui et non, le cachalot peut effectivement émettre des sons à plus de 200 dB mesurés dans l'eau, mais ça correspondrait "seulement" à 140 dB mesurés dans l'air. C'est une erreur classique.



Il n'y a aucune preuve scientifique non plus quand il avance qu'un cachalot peut tuer un homme avec ce niveau sonore. Certains plongeurs rapportent qu'ils ont été sacrément secoués, qu'ils sentaient leurs entrailles vibrer, mais j'ai envie de dire c'est comme dans un concert... Il y a eu des théories comme quoi les cachalots pouvaient utiliser ça pour assommer les calamars avant de les attraper, mais avec les hydrophones on sait que quand ils chassent, plus il se rapprochent de leur cible, plus ils utilisent des sons courts, rapides et de faibles intensité.

Contribution le : Aujourd'hui 12:46:13