Plus d'infos Un camion se couche sur une voiture de police et fait deux blessés

Contribution le : Aujourd'hui 11:52:26

FMJ65 Re: Un camion se couche sur une voiture de police

J'aime glander ici Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 7674 Karma: 2163 Si le flic était resté dans sa voiture ....







Contribution le : Aujourd'hui 12:09:49

Variel Re: Un camion se couche sur une voiture de police

@fleurdumale Je te hais. Il faut vraiment foncer plein pot dans le brouillard ou sur un site d'accident ?(On va encore me dire que je n'y connais rien)Je te hais.

Contribution le : Aujourd'hui 12:13:15

radinaf Re: Un camion se couche sur une voiture de police

@koikoi_koi a écrit:

Qui c'est qui a pas mit son triangle de signalisation ?



et les feux de détresse ils sont où ?



même la voiture de police Citation :et les feux de détresse ils sont où ?même la voiture de police

Contribution le : Aujourd'hui 12:59:30