Au Texas, Austin se rêve en modèle écologique

Inscrit: 08/01/2009 15:53





Tout le monde sait qu'il n'y a pas de réchauffement climatique.

D'ailleurs les plus grands esprits de ce monde en conviennent, Trump, Bolsonaro, Morrison et tant d'autres…

Contribution le : Aujourd'hui 18:10:08