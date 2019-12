Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz Braquage au McDo de Meyzieu

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3703 Karma: 3915 Le Mac Donald de Meyzieu, dans la banlieue de Lyon, a été braqué par 2 individus armés vendredi 22/12 aux environs de 22h dans une ambiance assez surréaliste :





Braquage d'un Mcdo à Meyzieu !



L'un des deux braqueurs pointe ostensiblement son arme de poing sur un employé en fin de vidéo.

Contribution le : Aujourd'hui 23:12:10

Mr-poulet-du-33 Re: Braquage au McDo de Meyzieu

Je masterise ! Inscrit: 26/03/2012 20:01 Post(s): 3533 Karma: 2379 Deux couillons qui font peur à personne dont l'un appelle son compère par son prénom et qui repartent avec 500€ max en liquide car les Mcdo ont tous des caisses automatiques...



Ce n'est pas un vrai braquage à mes yeux.



Voilà, la blague est faîte.

Contribution le : Aujourd'hui 23:46:13