Thème Sombre - Koreus

Comme je n'avais rien à faire, je me suis lancer dans la réalisation d'un thème sombre pour le site, vue que je suis moi même un être vivant la nuit, je trouvais utile d'en faire un et de le partager.

Je l'ai créé à l'aide de Stylish ^^



Suffit d'installer l'extension et d'aller installer le style présent ici :

https://userstyles.org/styles/178674/koreus-dark-theme



Je suis frilant de tous commentaires sur le thème !



Contribution le : Aujourd'hui 01:46:30