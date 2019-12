Options du sujet Imprimer le sujet

CrazyCow Quand on a soif 1 #1

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 13260 Karma: 14958

tags : Cups Irlande Irlandais chanson verre bière



(Il vaut mieux le faire avant qu'après l'apéro ) (Il vaut mieux le faire avant qu'après l'apéro

Contribution le : Aujourd'hui 11:38:46

Kilroy1 Re: Quand on a soif 0 #2

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12433 Karma: 7722 C'est bien beau tout ça mais on boit quand ?

Contribution le : Aujourd'hui 11:46:05