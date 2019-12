Options du sujet Imprimer le sujet

chbenz L'explosion d'une bouche d'égout propulse une scooteriste dans les airs 2 #1

Je masterise ! Inscrit: 30/07/2014 12:21 Post(s): 3707 Karma: 3920 La pauvre demoiselle, livreuse de repas en Thaïlande, a fait un vol plané de près de 3 mètres mais n'écope que de quelques ecchymoses et coupures :







Mon thaïlandais est un peu rouillé mais vraisemblablement la bouche d'égout s'est bouché par négligence empêchant les gaz de s'échapper et créant une surpression.

Contribution le : Aujourd'hui 14:05:21