Balançoire : cet homme est-il de dos ou de face ?

Re-post cause it blew up on tiktok, which way is he facing?







Il y a un débat sur la position de la personne sur la balançoire :



Contribution le : Aujourd'hui 18:34:08