🥧 Nappages de gâteaux

Inscrit: 01/02/2010



Who wants a space cake?



Who wants a space cake?

Credit: Ksenia Penkina

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:11

Re: 🥧 Nappages de gâteaux

J'aime glander ici Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 6040 Karma: 2533 A priori, je pensais que ça allait procurer une sensation de satisfaction ; et finalement, avec tout ce qui débordait, j'ai plutôt eu une sensation de gaspillage...

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:54