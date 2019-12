Options du sujet Imprimer le sujet

Koluche Inscrit: 30/08/2016 07:02 Post(s): 6522 Karma: 16378 La youtubeuse Tatiana Ventose dénonce l'instrumentalisation d'une enfant de 8ans, Elsa Ramos, qui se revendique transexuelle, faisant un discourt contre le harcèlement lgbt-phobe devant le parlement espagnol



LAISSEZ LES ENFANTS TRANQUILLE !

