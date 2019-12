Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Morphing de visages générés par une IA 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 63952 Karma: 26314







Trust My Science - Chaque demi-seconde, un visage différent est généré par ce système de réseaux adverses génératifs (GAN). Chaque visage n'a donc précédemment jamais existé, et est entièrement généré par l'algorithme d'apprentissage automatique. #informatique #algorithmes #ia Morphing de visages générés par un GAN (Réseaux antagonistes génératifs)Trust My Science - Chaque demi-seconde, un visage différent est généré par ce système de réseaux adverses génératifs (GAN). Chaque visage n'a donc précédemment jamais existé, et est entièrement généré par l'algorithme d'apprentissage automatique. #informatique #algorithmes #ia

Contribution le : Aujourd'hui 13:18:26