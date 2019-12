Pourquoi sommes nous déjà en 2020?

Je masterise ! Inscrit: 02/03/2010 20:17 Post(s): 2583 Karma: 194



Tout à l'heure en recherchant un DJP j'ai remarqué que le topic doublon était daté du 30 Décembre 2020 (alors que bon on est le 30/12/2019):





Quelques heures plus tard je tombe sur une vidéo qui tient l'explication; un quirk entre le calendrier grégorien et le calendrier ISO:

/!\ anglophobe passez votre chemin /!\



Why It's Already 2020



Alors un p'tit patch les gars? C'est pas souvent que je remarque un bug informatique dont j'ignore totalement l'origine et que je tombe au pif sur le pourquoi du comment. Je pensais donc vous partagez cette anecdote qui m'a bien fait sourire.Tout à l'heure en recherchant un DJP j'ai remarqué que le topic doublon était daté du 30 Décembre 2020 (alors que bon on est le 30/12/2019):Quelques heures plus tard je tombe sur une vidéo qui tient l'explication; un quirk entre le calendrier grégorien et le calendrier ISO:/!\ anglophobe passez votre chemin /!\Why It's Already 2020Alors un p'tit patch les gars?

Contribution le : Aujourd'hui 17:46:38