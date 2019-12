Options du sujet Imprimer le sujet

L'intérieur d'un minibus pendant une tempête de neige à Norilsk, en Russie. Glaglagla !



Aujourd'hui 11:25:11

FMJ65 Re: Minibus pendant une tempête de neige

Chez les russes, fermer la fenêtre en hiver, ça fait tapette !.....

Aujourd'hui 11:55:06

Loom- Re: Minibus pendant une tempête de neige

Mais qu'elle est le con qui n'a pas fermer la fenêtre bordel de merde !



Mais qu'elle est le con qui n'a pas fermer la fenêtre bordel de merde !

Aujourd'hui 11:55:13