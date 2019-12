Options du sujet Imprimer le sujet

zorovich Un exemple de résilience

Adrien Costa : la fureur de vivre



Comment se reconstruire après la perte d'une jambe.



CHAPEAU!!!



gazeleau Re: Un exemple de résilience

Peut-être parce que je suis à l’étranger ?



"Vidéo non disponible"

Peut-être parce que je suis à l'étranger ?

Edit 2: Oui, c'est ça. France TV bloque ses contenus en dehors de l'hexagone. Vive le vpn!

portnawak Re: Un exemple de résilience

@gazeleau a écrit:

@zorovich "Vidéo non disponible"



va directement sur youtube Citation :va directement sur youtube

