Koreus Un enfant supplie Juanmi Callejon de ne pas quitter le club de Bolivar 3 #1

Agustín Suárez D. - ¿Cuántas veces fuimos el abrazo, las lágrimas y el pedido de Simón? Esto representa Juanmi Callejón para el hincha de @Bolivar_Oficial. El niño se metió al vestuario y despidió como todos sentían al ídolo. Emoción a flor de piel... Te lo hace sentir el Fútbol.



Source Juanmi Callejon a décidé de quitter Bolivar (Club de D1 en Bolivie), un enfant le supplie de rester

Contribution le : Aujourd'hui 13:02:53