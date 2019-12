Options du sujet Imprimer le sujet

koikoi_koi Attaque dans une église au Texas (Ames sensible s'abstenir)

Inscrit: 30/08/2016 07:02

Vidéo choc âmes sensible s'abstenir

(je partage le lien plutôt que la vidéo)

https://twitter.com/BBR4369/status/1211427987708616708?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1211427987708616708&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.egaliteetreconciliation.fr%2FAttaque-contre-une-eglise-au-Texas-deux-personnes-tuees-l-assaillant-abattu-par-des-fideles-57590.html Attaque à main armée dans une église, le Terroriste a été neutralisé (tué) par des personnes armées présentes dans l'église(je partage le lien plutôt que la vidéo)

Contribution le : Aujourd'hui 13:44:17

PurLio Re: Attaque dans une église au Texas (Ames sensible s'abstenir)

Inscrit: 26/01/2006 21:50 Je l'ai vu au journal, je confirme, c'est chaud. Disons que pour une fois, les pro-armes auront eu raison :



"Comment on arrête un méchant qui a une arme ? Avec un gentil qui a une arme."

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:36

Guillotine Re: Attaque dans une église au Texas (Ames sensible s'abstenir)

Inscrit: 31/08/2013 16:52

Edit : Ah ok j'ai vu la version non floutée, en fait les 2 premiers coups de feu proviennent du terroriste qui tire sur 2 personnes... chaud. Que représente la partie floutée sachant qu'on voit la cervelle du terroriste gicler contre le mur ?Edit : Ah ok j'ai vu la version non floutée, en fait les 2 premiers coups de feu proviennent du terroriste qui tire sur 2 personnes... chaud.

Contribution le : Aujourd'hui 13:53:22