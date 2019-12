Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Pourquoi on a la gueule de bois ? Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

En cette période de fête, un fléau s'invite dans les villes, dans les campagnes, sur les réseaux soc... Bref ! Une bonne partie d'entre-nous pourront expérimenter ce magnifique sentiment qu'est la gueule de bois !



J'en ai donc profité pour réaliser une petite vidéo sur le sujet :







J'ai choisi de ne pas lancer un topic unique pour mes vidéos ( @LeCromwell préviens moi si jamais c'est vraiment obligatoire) afin de privilégier les échanges sur le sujet, parce que c'est le plus intéressant et que souvent y'a quelques personnes bien calées niveau science sur le forum !



(Par exemple, je m'attends à me faire tacler sur l'importance de l'éthanal dans le processus de gueule de bois mais, d'après les dernières études, elle serait négligeable et totalement dû au méthanol)



