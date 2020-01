Le chanteur brésilien Juliano Cézar est mort sur scène

Je m'installe Inscrit: 24/09/2011 12:38 Post(s): 432



Luto: Juliano Cezar Morre Durante Show



BRÉSIL - Mort en plein concert, micro à la main: le chanteur brésilien Juliano Cézar, figure locale de la musique country, a succombé à un infarctus foudroyant sur scène dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 58 ans, a annoncé son producteur.



“C’est la nouvelle la plus triste que nous ayons jamais eu à donner. Juliano Cézar a subi un arrêt cardiorespiratoire alors qu’il se produisait à Uniflor, dans le Parana”, un État du sud du Brésil, a annoncé la maison de production Explosion Music sur Facebook.



Ce décès a causé un grand émoi dans le milieu du Sertanejo, style musical le plus populaire du pays, une sorte de country romantique à la sauce brésilienne dont les concerts des plus grandes stars attirent des dizaines de milliers de fans.



