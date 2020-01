Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 L’histoire folle de la création du jeu du Loup-Garou 1 #1

Kodak Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 12468 Karma: 7753

L’histoire folle de la création du jeu du Loup-Garou | Konbini

Contribution le : Aujourd'hui 19:26:35

_Spo0n_ Re: L’histoire folle de la création du jeu du Loup-Garou 0 #2

Je suis accro Inscrit: 26/06/2007 11:31 Post(s): 1915 Karma: 1532 Quelle "folle" histoire, des mecs ont voulu faire un jeu, on leur a dit ça marchera pas, et en fait si. Du jamais vu !

Contribution le : Aujourd'hui 19:37:08